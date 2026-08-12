“Se sintió eterno": Influencer narra terror durante y después del temblor en Colombia

Llegó al aeropuerto después de un largo viaje con intención de regresar a casa. No esperaba sobrevivir a un temblor de magnitud 7.4 en Colombia en plena terminal aérea. Este es el caso de José Gallego.

El creador de contenido estaba justo realizando una transmisión en vivo a las 7:34 horas, tiempo local, del lunes 10 de agosto de 2026 cuando ocurrió el terremoto. Él venía después de un vuelo de Bogotá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, cuando la situación se convirtió en una “verdadera historia de terror”.



El relato del influencer que sobrevivió al temblor en Pereira, Colombia

“Ver cómo todo caía a mi alrededor, personas gritando. Yo me quedé en shock. Una persona estaba al lado mío, me jaló debajo de una mesa que había y ahí nos resguardamos”, narró José Gallego a la agencia de noticias Reuters.

Para el influencer, el movimiento telúrico duró alrededor de 30 segundos a un minuto, pero “se sintió eterno. Yo pensé que ese iba a ser mi último momento de vida”, sentenció.

Daños y escenas de pánico tras el terremoto en Colombia

Posteriormente, caminó durante dos horas por Pereira, describiendo una escena devastadora de edificios derrumbados y ambulancias. “Muchos edificios caídos, ambulancias, o sea, como de película. Lo describiría como una pesadilla hecha realidad”, aseveró.

Aunque solo sufrió una lesión en la rodilla, Gallego afirmó que la experiencia lo afectó profundamente y que tuvo dificultades para dormir.

“Anoche casi no pude dormir, como que cerraba los ojos y revivía ese momento tan angustiante. Intento estar lo más tranquilo posible, no estar encerrado, estar en lugares abiertos, aún me siento un poco en pánico”, afirmó José Gallego.

