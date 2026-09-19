Alerta en el litoral mexicano: 3 zonas de baja presión amenazan con intensificarse y la más cercana está a un paso de ser ciclón

El monitoreo meteorológico en el Océano Pacífico se mantiene bajo vigilancia este 19 de septiembre de 2026 debido a la presencia de tres sistemas de baja presión que registran importantes porcentajes de probabilidad para un desarrollo ciclónico en los próximos días. Te dejamos los detalles para que tomes precauciones.

La actividad atmosférica en las costas del territorio nacional muestra una tendencia relevante de inestabilidad, lo que ha obligado a las instituciones de protección civil y a los organismos especializados a reforzar el seguimiento puntual de la trayectoria y evolución de estos fenómenos hidrometeorológicos en el litoral del país.

Esta es la ubicación de las zonas de baja presión cercanas a México

La primera zona de baja presión, ubicada de manera preliminar al sur de las costas de los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, incrementó de forma considerable su probabilidad de desarrollo ciclónico hasta alcanzar un 80% en un plazo de 48 horas, elevándose además a un 90% en la proyección a siete días.

Este sistema se localiza aproximadamente a mil 115 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, manteniendo un desplazamiento constante hacia el norte.

Trayectoria de sistemas al suroeste y recomendaciones de seguridad

Por otra parte, una segunda zona de baja presión situada al suroeste de la península de Baja California conserva un 80% de probabilidad para evolucionar a ciclón tanto en un plazo de 48 horas como en su perspectiva a siete días.

Este segundo sistema avanza hacia el oeste a una velocidad estimada entre los 16 y 24 kilómetros por hora, situándose a una distancia aproximada de 1,780 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

En cuanto al tercer sistema de vigilancia, asociado a los remanentes de lo que fue la depresión tropical 15-E, mantiene un 10% de probabilidad en 48 horas y un 50% a siete días, localizándose a más de 2,700 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia y movilizándose mar adentro.

Te compartimos los sistemas meteorológicos presentes en nuestro país durante el día de hoy. Infórmate y toma precauciones:



🌀 Monzón mexicano

🌀 Vaguada en niveles altos de la atmósfera

💨 Inestabilidad atmosférica

🔻 Canales de baja presión

🌊 Nueva onda tropical

🌧️ Lluvias muy… pic.twitter.com/KkOtSOUDln — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 19, 2026

Ante el pronóstico de precipitaciones pluviales intensas, rachas de viento y oleaje elevado que estos sistemas meteorológicos podrían generar en las regiones costeras, las autoridades del sector salud y de protección civil exhortan a la ciudadanía a atender puntualmente las siguientes recomendaciones preventivas: