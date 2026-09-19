Mujer que intentó ingresar más de 5 mil cartuchos a México permanecerá en prisión tras orden de juez

Mujer que presuntamente intentó introducir de manera ilícita a México más de cinco mil cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas permanecerá en prisión preventiva, luego de que un juez federal la vinculara a proceso en Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra Yanet “N”, señalada por su probable participación en el delito de introducción ilícita de 5 mil 445 cartuchos al territorio nacional.

Además de iniciar el proceso penal en su contra, el juez de control determinó imponerle prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Yanet "N" fue detenida en una aduana de Sonora

De acuerdo con la FGR, la mujer fue detenida en días pasados en las instalaciones de la Aduana Fronteriza ubicada en la colonia Cuauhtémoc, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas realizaron una revisión al vehículo en el que viajaba la mujer y localizaron un compartimiento oculto debajo de los asientos traseros.

En ese espacio fueron encontrados los miles de cartuchos para arma de fuego, cuyo uso está reservado para las Fuerzas Armadas.

Tras este hallazgo, los elementos que participaron en la detención pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora a la mujer, el vehículo y el cargamento de municiones.

La #FGR en #Sonora obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Yanet “N”, por su probable participación en el delito de introducción a territorio nacional de forma ilícita.



Más información ▶️ https://t.co/XM3qC6UvMy pic.twitter.com/P0y7rlAQ0O — FGR México (@FGRMexico) September 19, 2026

Juez califica como legal la detención

La FGR detalló que, con base en el informe policial y los datos obtenidos mediante los servicios periciales y policiales, el Ministerio Público Federal presentó el caso ante un juez de control.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó como legal la detención y posteriormente determinó vincular a proceso a Yanet “N” por su probable participación en la introducción ilícita de los cartuchos al país.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa, por lo que la mujer permanecerá privada de la libertad mientras continúa el proceso penal.

De igual manera, durante los próximos dos meses, la FGR continuará con las investigaciones para reunir mayores elementos de prueba sobre el origen, traslado y posible destino de los 5 mil 445 cartuchos asegurados.