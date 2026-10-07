“Lo poco que tenemos no queremos perderlo": Habitantes de Chenalhó piden ayuda al gobierno ante asedio del CJNG

Los habitantes de la comunidad Tzanembolom en el municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas, piden auxilio a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, debido a que dicen estar sometidos por el crimen organizado.

Habitantes de Tzanebolom piden auxilio ante el asedio del crimen organizado

Los habitantes grabaron un video donde aparecen refugiados al interior de una casa. En el mensaje acusan que líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e incluso elementos de seguridad dispararon contra ellos como parte de una intimidación.

Aseguran que los criminales les piden cooperación para comprar balas y defenderse de los delincuentes. Piden que termine la violencia y que regresen las personas desplazadas.

“A nosotros nos siguen pidiendo cooperaciones para comprar balas o para algún otro movimiento, todo esto lo hicimos porque no queremos perder lo poco que tenemos, no queremos perderlo, pero ya no podemos seguir así”, afirma el mensaje.

De acuerdo con el comunicado, señalan a cuatro presuntos líderes que forman parte del CJNG. Afirman que están “encapsulados” por los delincuentes y no pueden salir de la comunidad a comprar, de lo contrario, el crimen organizado les cobra una multa de mil 500 pesos.

Niños y jóvenes, los más afectados por la violencia en la comunidad

Destacaron que los criminales los han obligado a vender los bienes de las familias desplazadas, y a quienes no están de acuerdo con dicha medida, “te amenazan o te matan”.

También refieren que los delincuentes obligan a niños y jóvenes a consumir drogas. Relataron que un adolescente de 15 años fue asesinado y enterrado en la misma comunidad sin hacerlo del conocimiento público. “Aquí ya no tenemos futuro”, sentenciaron.