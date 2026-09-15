Atacan a balazos a jóvenes en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Muere menor de 16 años y cámara del C5 capta la agresión

La madrugada y las primeras horas de este martes 15 de septiembre registraron intensa actividad policial en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Entre el rescate de un niño que quedó atrapado dentro de un carro en el Centro tapatío y una agresión armada que cobró la vida de un menor en Zapopan, las corporaciones atendieron dos emergencias graves.

La Fiscalía del Estado abrió las carpetas de investigación correspondientes para atender ambos incidentes en la zona metropolitana.

🔴#IMPORTANTE | Un adolescente de 16 años fue agredido en calles de la colonia Benito Juárez en #Zapopan, tres jóvenes más resultaron también heridos de bala.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Rescatan a menor encerrado en el Centro de Guadalajara

Policías municipales acudieron al cruce de las calles Valentín Gómez Farías e Insurgentes tras recibir llamadas de auxilio de los vecinos.

En el punto encontraron a un niño de aproximadamente 4 años de edad, abandonado dentro de un automóvil color plata que no contaba con reporte de robo.

El menor llevaba horas dentro del coche

Los habitantes de la zona señalaron a los agentes que el automóvil suele verse estacionado por ahí, pero nadie supo identificar quién es el dueño.

Los vecinos notaron que el pequeño llevaba encerrado desde la tarde, por lo que llamaron a los números de emergencia.

Los policías resguardaron al menor y solicitaron paramédicos para revisar su estado de salud e iniciar los protocolos de protección.

Balacera en Zapopan deja un adolescente fallecido

Horas antes, la violencia se desató en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Zapopan. Un grupo de jóvenes fue atacado a balazos en la esquina de las calles Javier Rojo Gómez y Ameca, movilizando a los cuerpos de seguridad de la zona.

Menor fallecido y tres lesionados en la balacera

El saldo del ataque armado se confirmó con el fallecimiento de un adolescente en el lugar de los hechos.

Un joven de 16 años perdió la vida en la escena a causa de los impactos de proyectil de arma de fuego.

Tres jóvenes más resultaron heridos y lograron trasladarse por sus propios medios a una institución de salud para recibir atención médica.

🔴#IMPORTANTE | Dejan abandonado a un niño de 4 años al interior de un vehículo sobre Valentín Gómez Farías y la calle Insurgentes en la zona centro de #Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_)



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Cámara del C5 captó la balacera

Elementos policiales acordonaron la calle a la espera de los peritos ministeriales. Una pieza clave para las autoridades será la revisión de las grabaciones de una cámara de vigilancia del C5 ubicada justo en la esquina donde ocurrió la agresión, con la que buscan identificar y localizar a los responsables de la balacera.