¡Aulas bajo fuego! La violencia escolar en México escala y deja muerte y dolor de Chiapas a Torreón

Aumenta la violencia escolar en México. Un niño de seis años, estudiante de primero de primaria, fue atacado con una navaja dentro de una escuela en Chiapas; los agresores serían dos alumnos de sexto año , también menores de edad, quienes le provocaron cortes en la entrepierna.

Por la gravedad de las heridas, el pequeño tuvo que ser trasladado a un hospital, donde fue sometido a una operación de emergencia; hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los adolescentes ni se ha informado si fueron detenidos o entregados a las autoridades.

Violencia en escuelas de México suma nuevos casos

El ataque en Chiapas ocurre después de otros episodios de violencia registrados dentro de planteles educativos del país; en Querétaro y Torreón también se han reportado agresiones recientes, incluida la muerte de una maestra y las heridas sufridas por un alumno.

Los antecedentes muestran que la violencia escolar no se limita a un solo nivel educativo; el 18 de enero de 2017, un alumno del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, atacó con un arma de fuego a su profesora y compañeros antes de quitarse la vida.

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Otros ataques que marcaron a las escuelas

El 10 de enero de 2020, en el Colegio Cervantes de Torreón, un niño de 11 años disparó contra alumnos y una maestra, quien murió durante el ataque.

Más recientemente, el 22 de septiembre de 2025, un joven de 19 años atacó con un arma blanca a un compañero de 16 años en el CCH Sur, quien falleció. El 24 de marzo de 2026, otro ataque ocurrió en un instituto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde dos trabajadoras fueron asesinadas.