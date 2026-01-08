Ni personas ni animales se salvan: la violencia vuelve a golpear a Sinaloa

La violencia en Sinaloa volvió a mostrar su rostro más crudo. En menos de 24 horas, se registraron tres hechos graves en distintos puntos del estado: un perrito murió como víctima colateral de una balacera en Navolato, un policía municipal fue reportado como desaparecido, y un ataque armado en Culiacán dejó tres personas muertas y un herido. Historias distintas, pero un mismo problema que sigue desbordando a la entidad.

Firulais, un perrito que murió por la violencia en Navolato

La tarde del martes, la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, fue escenario de un ataque a balazos que terminó con la vida de Firulais, un perrito de 13 años de edad que llevaba toda su vida con su familia.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el ataque ocurrió en la colonia Tierra y Libertad, sobre la calle Manuel Palafox, donde sujetos armados dispararon contra varios domicilios. El saldo fue de tres casas baleadas, un vehículo dañado por impactos de bala y el perro sin vida .

Marisela Castaños, fundadora del colectivo Balto y Togo, explicó que Firulais quedó tendido en la puerta de su casa tras recibir los disparos. El cuerpo del perrito fue levantado por personal del Servicio Médico Forense, ya que al tratarse de un hecho violento se debe seguir el protocolo correspondiente antes de entregarlo a su familia.

La activista lamentó que la violencia ya no distinga entre personas o animales. Recordó que este es el primer caso de un animal víctima de la violencia armada en 2026, pero no un hecho aislado: en 2024 se registraron ocho casos similares y en 2025 al menos cinco más.

Policía municipal de Navolato, desaparecido

También se reportó la desaparición de un elemento activo de la Policía Municipal de Navolato. Se trata de Kevin Guadalupe, de 24 años, quien fue visto por última vez alrededor de las nueve de la noche del martes.

Familiares denunciaron que perdieron contacto con él cuando se dirigía a cumplir su turno y nunca llegó a la corporación. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el joven sí pertenece a la policía municipal, y que presuntamente habría sido privado de la libertad.

Hasta el momento no se ha informado sobre su paradero, mientras sus seres queridos piden apoyo para localizarlo.

Ataque armado en Culiacán deja tres muertos

En Culiacán, la violencia también se hizo presente. Un ataque directo en un taller de carrocería dejó como saldo tres hombres sin vida y uno más herido. Sujetos armados llegaron en un vehículo y dispararon sin mediar palabra contra quienes se encontraban en el lugar.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Josué Omar N, de 31 años, y Jorge Luis N, de 28, ambos hermanos. La identidad de la tercera persona fallecida y del herido no ha sido revelada.