Balean en la cabeza a policía de CDMX durante investigación en Iztapalapa

Un policía de la Ciudad de México (CDMX) fue atacado a balazos cuando se encontraba en una investigación en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital.

La agresión a disparos se registró al interior de una unidad habitacional, en la colonia Ermita Zaragoza, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este martes 6 de enero de 2026.

¿Qué se sabe de la agresión a policía de CDMX en Iztapalapa?

El oficial realizaba trabajos de investigación e inteligencia en la zona, en atención a varias denuncias por la probable venta de droga y armas en la zona, cuando fue lesionado por disparos en la cabeza y pierna , ambos del lado izquierdo.

Al escuchar las detonaciones, sus compañeros que también realizaban trabajos de investigación se aproximaron y observaron al oficial lesionado sobre el andador Joaquín de Guevara y Vicente Santa María, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo y los servicios de emergencia.

Hospitalizan a policía de CDMX tras ser baleado en Iztapalapa

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al lugar, lo diagnosticaron con herida por proyectil de arma de fuego en cráneo y hemoneumotórax derecho y presencia de líquido en cavidad abdominal.

El oficial de la SSC fue llevado al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Una vez que fue estabilizado por el personal médico, el oficial fue trasladado vía aérea por efectivos de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores a otro hospital.

Investigan agresión a balazos contra policía de CDMX

Los hechos fueron informados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, quien realizará las investigaciones del caso.

En tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, para identificar a los probables responsables y su ruta de escape.

Muere policía de CDMX tras frustrar asalto

El 28 de diciembre de 2025, un policía de la CDMX resultó herido al frustrar un robo en un domicilio ubicado en la calle Lluvia y avenida Paseo del Pedregal, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

El Policía Segundo Román Martínez Estrada, con más oficiales, observaron que varios sujetos salían corriendo del inmueble, pero al ver a los policías, uno de los ladrones disparó.

El elemento logró repeler la agresión y lesionar a uno de los presuntos responsables, sin embargo, el oficial Román Martínez Estrada resultó herido y después se confirmó que falleció.