Violín gigante cruza los canales de Venecia con música de Vivaldi

Un violín gigante salió hace unos días a navegar por los canales de Venecia, lo que llamó la atención de las personas porque el original navío acompañó su recorrido con música del compositor italiano Antonio Vivaldi.

“El violín de Noé”, como fue bautizada la embarcación, surcó el Gran Canal de Venecia, mismo que tiene forma de “S” y cuatro kilómetros de longitud que atraviesan toda la ciudad.

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El violín gigante fue construido por artistas, artesanos y especialistas en náutica, el proyecto contó con el financiamiento de Michele Pitteri, miembro del Consorzio Venezia Sviluppo.

“Una hermosa iniciativa, símbolo del vínculo inquebrantable de Venecia con la música y el arte, que también es respetuoso con el medio ambiente, ya que el ‘Violín de Noé’ está equipado con motor eléctrico”, explicó Pitteri.

El pasado 18 de septiembre el violín gigante, de 12 metros de eslora, recorrió el Gran Canal y las imágenes fueron compartidas por Pitteri, quien describió como “magia” el viaje que realizaron los músicos sobre la embarcación.

Después del viaje, que duró aproximadamente una hora, el ‘Violín de Noé’ fue bendecido por un sacerdote, quien afirmó sentirse estusiasmado por el mensaje de esperanza que puede mostrar el navío.

A ritmo de Vivaldi, el violín gigante hace un homenaje a las víctimas de Covid-19

La idea para darle vida a una embarcación tan original como este instrumento gigante surgió el año pasado, sus creadores tenían la intención de navegar con él cuando la pandemia lo permitiera, como una señal de resurgimiento y esperanza.

“El violín es una señal de que Venecia se reinicia”, dijo a medios internacionales Livio De Marchi, otro de los responsables de crear esta embarcación, que hace unos días transmitió su mensaje de esperanza por los canales de la ciudad.

Como un homenaje a las víctimas que ha dejado la pandemia de Covid-19, un conjunto de cámara interpretó melodías de Vivaldi y de Beethoven, mientras navegaban por las aguas venecianas.

Livio de Marchi, el artista que creó el violín gigante es conocido como “El carpintero de Venecia”, pues ha realizado numerosas esculturas flotantes, entre ellas, un Ferrari de madera, según Reuters.

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