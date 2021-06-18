Explosión de carro bomba en Colombia deja intacta a Virgen del Carmen

Un carro bomba explotó el pasado 15 de junio en Cúcuta, Colombia, y dejó varios heridos y daños materiales. Sin embargo, en el sitio del ataque también se encontraba la estatua de la Virgen del Carmen, la cual no sufrió ningún percance.

La explosión se registró en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional de Colombia, luego de que un vehículo cargado con explosivos produjo dos detonaciones, dejando a 36 personas heridas.

Nuestro país sufre de nuevo un atentado. Se confirma explosión de carro bomba al interior de la Bigrada 30 de @COL_EJERCITO en Cúcuta. Mi solidaridad con los soldados heridos y sus familias. Rechacemos como sociedad toda forma de terror y violencia. Otra Colombia es posible . — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 16, 2021

No obstante, para sorpresa de todos, la imagen religiosa ubicada frente al edificio del batallón de Operaciones Especiales quedó intacta, tan solo se quebró el vidrio que la protegía. Ello a pesar de la onda expansiva que provocó el carro bomba.

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La imagen de la Virgen del Carmen se colocó en la Brigada del ejército en junio de 2018 y se encontraba a menos de 15 metros de la explosión, según indicó a medios locales una enfermera del batallón.

“Eso sí es un milagro, eso es creer uno en ella. El que anda con Dios y con ella siempre los van a cuidar”, comentó uno de los militares, que al igual que sus compañeros, ha tomado fotografías de la escultura que ya consideran milagrosa.

Escultura de la Virgen del Carmen fue tallada por los militares de Colombia

De acuerdo con medios locales, esta escultura fue colocada en un pedestal de la Brigada 20 por el general Antonio María Beltrán Díaz, quien actualmente es comandante de la cuarta división.

Para construir la estatua de la Virgen del Carmen se utilizaron materiales reciclados, fue tallada por los soldados que eran heridos en combate, guiados por la esposa del comandante, llamada Rosa Salazar de Beltrán.

El general Marcos Pinto, comandante de la Brigada 30 del Ejército de Colombia, aseguró que la Virgen del Carmen es “una protectora que llegó a cuidar a todos los uniformados, a los hombres y mujeres que integran la unidad”.

Hasta ahora, Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación, confirmó que en el carro bomba se encontraron más de dos mil metros de cordón detonante, pero aún se realizan estudios técnicos para determinar el tipo de explosivos que se utilizaron.

El vehículo que explotó era una camioneta Toyota Fortuner 2017, el cual fue vendido entre el 29 de mayo y el 4 de junio por 120 millones de pesos a los probables responsables del ataque, de quienes se desconoce la identidad.

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