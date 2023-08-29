¡Toma nota! Estas preguntas hacen sobre tu familia al tramitar la visa americana

¿Llegó el día de asistir a la cita para la visa americana y no sabes a qué te enfrentarás? Uno de los consejos que dan los abogados que ayudan a gestionar el documento es prepararse para la entrevista, principalmente al responder sobre tu familia, pues en muchas ocasiones determina si será aprobada o rechazada.

En los últimos años conseguir la visa americana se volvió una tarea difícil, pues las citas se demoraron ante la llegada del Covid-19, por esto, también es importante conocer qué vestimenta no es adecuada y cuál sí.

Requisitos para sacar la visa americana

El gobierno estadounidense establece una serie de condiciones para sacar la visa americana, mismos que van desde formularios hasta comprobante de ingresos. Conoce los requisitos:



Llenar el formato de solicitud de visa

Firmar la solicitud delante del Oficial Consular.

Pasaporte vigente y copia de la página principal.

Una fotografía tamaño pasaporte (de frente, sin lentes y con fondo blanco)

Original y copia del documento que comprueba tu estancia legal en los Estados Unidos de América (reservación de hotel, boleto de avión).

¿Qué preguntas hacen sobre tu familia en la entrevista de la visa americana?

¡Atención! Uno de los momentos en los que se presentan más nervios al momento de buscar la visa americana es cuando realizan una serie de preguntas para corroborar información y considerar si eres apto o no para obtener el documento.

Entre las preguntas más comunes está si tus padres viven en Estados Unidos, de acuerdo con especialistas se realiza para determinar si tienes la intención de quedarte a vivir con ellos; se recomienda no mentir para agilizar en proceso, otras comunes son:



¿Cuándo viajas?

¿Cuál es tu lugar de destino?

¿Dónde te hospedarás?

¿Quién está pagando el viaje?

¿Con quién viajas?

¿Cuál es el motivo de tu viaje?

¿Por cuánto tiempo estarás en Estados Unidos?

¿Qué llevar a la cita para la visa estadounidense?

La embajada ofrece una serie de especificaciones con todo lo que la persona tiene que llevar para dicho momento. Estos son los documentos que debes llevar a la cita para la visa estadounidense:

