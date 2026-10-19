¿Te dieron la visa americana por un año? Estos son los riesgos de volverla a tramitar

Uno de los momentos con mayor tensión para aquellos viajeros que buscan la visa americana es asistir a la embajada para la famosa entrevista, ahí, no solo te dicen si obtienes el documento que te permite ingresar a Estados Unidos, también, está en juego la duración que tendrá.

Es comun que la visa americana tenga una duración de diez años, pero en algunos casos pueden dartela únicamente por un año, todo depende del cónsul y de lo que percibió al momento de la entrevista.

¿Qué llevar a la entrevista para la visa americana? Documentos o dispositivos que sí puedes

Si tienes una cita para tramitar la visa americana, es importante revisar qué objetos puedes ingresar a las instalaciones consulares. De acuerdo con las indicaciones de la Embajada de Estados Unidos en México, los solicitantes tienen permitido llevar dispositivos electrónicos pequeños, de un tamaño inferior al de una computadora portátil.

Lista de dispositivos electrónicos permitidosEntre los aparatos que puedes llevar a tu entrevista consular se encuentran:



Teléfonos celulares.



Relojes inteligentes o smartwatches.

Hay una condición que debes tener en cuenta: los dispositivos deben permanecer completamente apagados durante toda tu estancia en las instalaciones consulares.

El riesgo de tramitar la visa americana si me la dieron por un año

¡Atención, viajeros! Si al recibir la visa americana te tomó por sorpresa la vigencia de un año... no te preocupes, para el siguiente año podrías buscar renovarla; sin embargo, corres el riesgo de que, al pagar nuevamente el documento sea rechazado, además de que la duración vuelva a ser exactamente la misma.

Cabe destacar que, el que la visa sea aprobada o rechazada depende directamente del cónsul; sin embargo, en caso de que no tenga la misma duración que otras se recomienda respetar el motivo de viaje, además de no quedarte más tiempo del que te permite el país.

¿Cómo comprobar si tu visa americana sigue vigente o fue cancelada?

Tener una visa americana en tu pasaporte no significa que puedas confirmar su estatus con una simple consulta en internet. Si cuentas con una visa de turista B1/B2 y tienes dudas sobre si continúa vigente o fue revocada, es importante conocer qué opciones existen para verificarlo.

El sistema oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos permite revisar el estado de los trámites de visa, pero no cuenta con una herramienta en línea específica para consultar si una visa ya expedida fue cancelada o revocada.