Ya sea un trámite de primera vez o de renovación, la Embajada y los Consulados en México solicitan información y diversos datos personales a todo aquel que desee obtener la visa para ingresar a Estados Unidos (EU). Entre los datos que pueden pedir las autoridades, se encuentran las redes sociales del candidato, pero, ¿a qué se debe esto?, ¿los datos en tu perfil realmente influyen para la aprobación del documento?

La visa es un documento para personas no inmigrantes con el cual es posible entrar de forma legal a EU, uno de los primeros pasos para solicitarla es llenar el formulario DS-160, un formato que busca conocer datos del aspirante, como:



Identificación: Nombre, edad, sexo, dirección, etc.

Detalles del viaje e información complementaria: Motivo de vista al país, entre otros datos como las redes sociales del candidato.

¿Y por qué las redes sociales? De acuerdo con el Departamento de Estado de EU, esta información es esencial para la solicitud de visa debido a que permite verificar con más claridad que el aspirante es quien dice ser. Es decir, se corrobora la identidad de la persona; así como datos de domicilio, trabajo y hasta vínculos familiares.

Pero, ¿qué pasa si te niegas a compartir tus redes sociales? En caso de que el aspirante rechace compartir esta información, la oficina consular considera este como un motivo suficiente para negar el documento, ya que el solicitante no estaría cooperando con el país vecino.

En caso de que la persona indique que no utiliza las redes sociales con regularidad, se solicitará un nombre de usuario de hasta 5 años de antigüedad.

Publicaciones en redes sociales para negar la visa de EU

Usualmente, el Departamento de Estado de EU solicita información de las redes sociales más utilizadas por los usuarios en su país, como:



Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Visa para EU: Esta es la información que las autoridades revisarán de tus redes sociales

|Pexels

Dentro del perfil de cada candidato se analizará que la identidad corresponda con los datos brindados en el formulario, pasando por alto publicaciones referentes con memes, imágenes sobre política, orientación sexual, entre otras.

Entre la información que la oficina consular sí revisará para rechazar o aprobar la visa de entrada a EU, se encuentran publicaciones en las que el solicitante aparezca trabajando dentro del país, ya que se busca que el candidato logre acreditar su derecho de estatus de "no inmigrante”.

La información que también se verificará en redes sociales es la relacionada con el trabajo o los incluso vínculos familiares.

Recuerda que los principales motivos para negar la visa de EU, son:



Falta de evidencia de su regreso: establecida en la sección 214 (B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( INA,

Carencia de documentación.

Mentir en la solicitud.

Por todo lo anterior, es importante que el contenido que compartas en tus redes sociales, coincida con la información solicitada en el formulario DS-160.