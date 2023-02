¿Por qué niegan la visa para EU y qué países son los más rechazados?

La visa es un documento para personas no inmigrantes con el cual es posible entrar a Estados Unidos (EU) por cuestiones de negocios, turismo o tratamientos médicos, mismo que brinda una estancia máxima de hasta seis meses, pero en algunas ocasiones este documento puede ser rechazado por diversos motivos.

Según datos de Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos (CA, por sus siglas en inglés), durante 2021 se recibieron más de tres millones de solicitudes para obtener la visa de ingreso al país norteamericano, de las cuales, el 11.32% fueron rechazadas.

México se encuentra en el décimo lugar de los países con menos solicitudes de rechazo de la visa para EU, mientras que Guyana y Nicaragua, ocupan los primeros lugares con un mayor porcentaje de población al que se le ha sido negado el documento.

¿Cuáles son los países a lo que más les rechazan la visa para EU?

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Consulares de EU, correspondiente a la información de 2020, los países con menor porcentaje derechazo en su solicitud de visa para ingresar al país estadounidense, son:



Argentina con 2% Uruguay - 9% Suriname - 10% Chile - 11% Panamá- 15% Paraguay - 16% Bolivia - 20% Belice - 23% Brasil - 23% México - 23%

Pexels México ocupa el décimo lugar entre los países menos rechazados para obtener la visa de ingreso a EU

Mientras que entre los países con mayor porcentaje de rechazo de visa para EU se encuentran:



Costa Rica con 24% Perú - 24% Ecuador - 33% Colombia - 46% Guatemala - 52% Honduras - 52% Venezuela - 52% El Salvador - 62% Guyana - 62% Nicaragua - 63%

¿Por qué razones pueden negar la visa para EU?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), precisa que la principal razón para denegar una visa de no inmigrante es porque el solicitante “no estableció su derecho al estatus de no inmigrante”, es decir, porque no demostró que cuenta con fuertes lazos en su país de origen, como un trabajo, un hogar y familia o amigos.

Entre las 3 razones principales para negar la visa de entrada a EU se encuentran:



Falta de evidencia de su regreso: establecida en la sección 214 (B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Carencia de documentación.

Mentir en la solicitud.

Sin embargo, en caso de que la solicitud sea rechazada, se notifica al solicitante la sección de la ley que se aplica, así como si puede solicitar una exención de inelegibilidad para volver a solicitar el documento de ingreso al país estadounidense.