¿Cuánto dura la visa de talento para EU y qué requisitos necesita?

Para entrar a Estados Unidos (EU), uno de los documentos que debe portar el viajero es una visa americana, sin embargo, existen diversos tipos de visa dependiendo de las características y motivos por los que realiza el viaje, una de ellas es la conocida visa de talento, estos son los requisitos para quienes busquen solicitarla y cuánto dura este documento.

¿Quiénes pueden solicitar la visa de talento para EU?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, dentro de la visa de talento o también conocida como visa O-1 tiene cuatro tipos: para personas con habilidades extraordinarias en las ciencias, negocios o industria de la televisión, que es la visa -OA.

También la visa O-1B, que se otorga a personas con habilidades en las artes o también a las personas con “logros extraordinarios en la industria de las películas”.

La visa O-3 se otorga al cónyuge o hijos(as) de una persona con visa de talento.

Approval of an O-1 Visa Petition for a MEGA STAR (actor and singer) from Mexico.

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Aprobación de una Petición de Visa O-1 para una MEGA ESTRELLA (actor y cantante) de México.#habilidadesextraordinarias #extraordinaryability #OVisa #VisaO1 pic.twitter.com/iixvtu4Nv1 — Law Office of Gerri D Marshall (@law_gerri) January 26, 2022

Requisitos para solicitar la visa de talento

Entre los criterios generales que se necesitan para la visa de talento son:

*Demostrar las habilidades extraordinarias por aclamación nacional e internacional sostenida.

*Que la estancia en Estados Unidos sea de forma temporal y sea laboral.

*Habilidad extraordinaria en las ciencias, educación, negocios o deportes, como atletismo, significa haber logrado un nivel de especialidad y por lo tanto ser considerado parte del porcentaje pequeño de personas que se encuentran en la más alta esfera en su campo de especialidad.

*También quienes la soliciten deben de tener distinción en el campo de las artes o haber logrado un reconocimiento prominente en las artes.

¿Cuánto dura la visa de talento en EU?

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos la visa de talento tiene una duración de tres años, periodo en el que se pueden solicitar la permanente.

Otro de los requerimientos para la visa de talento es que se demuestren los logros en la industria televisiva o de películas, es decir, que la persona sea notable y destacada en ese campo.