Desde hace seis años, Palacio Nacional se ha convertido en sede del Poder Ejecutivo Federal de México, manteniendo sus puertas abiertas para todos aquellos que deseen asistir a conocer todos y cada uno de sus rincones; te decimos como obtener una cita para acudir a un recorrido guiado.

Palacio Nacional fue construido en 1522 como segunda residencia privada de Hernán Cortes, sitio que destaca por su arquitectura conservadora de los antiguos gobiernos mexicanos y sus impresionantes murales hechos por Diego Rivera, lo que lo convierte una visita obligatoria al viajar a la Ciudad de México.

Actualmente, Palacio Nacional funge como residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que muchas personas piensan que sus puertas se encuentran cerradas al público; sin embargo, este sería solo de un mito, ya que aunque visitar el recinto puede tardar un poco, el Gobierno de México ha puesto a disposición una serie de recorridos guidos para quienes así lo desean.

Se trata de visitas lideradas en dos diferentes circuitos del reciente ubicado al oriente de la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la CDMX, en la que los asistentes podrán recorrer de la mano de un experto los lugares más emblemáticos del área que abarca cerca de 40 mil metros cuadrados, comenzando por:

Circuito A:



Recinto Parlamentario: un majestuoso salón neoclásico que albergó durante gran parte del siglo XIX la Cámara de Diputados.

Murales de Diego Rivera: pintado por el famoso artista mexicano en 1935.

Patio Central: su construcción se remonta al siglo XVIII.

Circuito B:



Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez: un espacio cultural dedicado a la memoria del “Benemérito de las Américas”.

Patios Marianos: un espacio rodeado de arcos de piedra en los que uno puede contemplar seis bustos que pertenecen a los secretarios más destacados del país.

Ventanas Arqueológicas: albergan el pasado y la historia de México.

Los asistentes podrán elegir la ruta de su elección, siempre y cuando se encuentre a disponibilidad de recorrido en grupos de aproximadamente 15 personas.

¿Cómo puedo agendar una visita a Palacio Nacional?

Para agendar una visita a Palacio Nacional únicamente deberás enviar un correo electrónico dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que solicites un lugar a los recorridos guiados que se realizan de martes a domingo, por guías 100% especializados.

El correo electrónico al que deberás agendar tu visita es (visitas_guiadas@hacienda.gob.mx com), en él tendrás que adjuntar los detalles como cuántas personas asistirán y el horario de preferencia; posteriormente será devuelto por SHCP para brindar detalles de tu vista.

La entrada a Palacio Nacional es gratuita para todos sus visitantes|Pexels

Recuerda que el recorrido por los emblemáticos tesoros de Palacio Nacional es gratuito, siempre y cuando la solicitud sea aprobada por la dependencia, además se estipula, pueden ser canceladas sin anticipación.

¡Tómalo en cuenta! La cita comenzará en el Museo de Hacienda que se ubica sobre la calle de Moneda, un corredor semipeatonal, de ahí, el guía especializado llevará al grupo alrededor de alguno de los dos circuitos anteriormente mencionado.