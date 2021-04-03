Eligen a Vladimir Putin como el hombre más sexy de Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue elegido como el hombre más sexy de su país, de acuerdo con lo que revelan los resultados de una encuesta realizada por un sitio web de empleo en la que participaron 2 mil personas.

Un total de mil hombres y mil mujeres fueron encuestados por Superjob, un portal web que funciona como bolsa de trabajo, quienes consideraron al mandatario de 68 años como el hombre más atractivo entre un grupo de candidatos donde había figuras de la política, el arte y el deporte.

Te puede interesar: Alberto Fernández da positivo a Covid-19; había sido vacunado con Sputnik V

Los resultados mostraron que el 18% de los hombres y el 17% de las mujeres votaron por Putin. Al respecto, Superjob explicó que “los rusos todavía consideran a su presidente como el más atractivo de los hombres famosos del país”.

El sitio web aseguró que ni los deportistas, los políticos ni los actores “pueden competir con él”, aunque las cifras de este 2021 se hayan reducido 1% en comparación con el año anterior.

Presidente ruso es atractivo para las mujeres... y los hombres

De las mil mujeres consultadas, el 17% respondió que Vladímir Putin es el más atractivo entre los hombres famosos de Rusia. El año pasado, los resultados de esta misma pregunta se ubicaron en 18%, mientras que en 2012 fue de 12 puntos porcentuales.

En el caso de los hombres, un 18% de los encuestados señalaron que Putin es el más guapo de Rusia. En la edición del año pasado, los votantes varones que respondieron que el presidente ruso es el más atractivo fue de 19%, mientras que en 2021 el resultado fue de 13%.

De manera curiosa, un 19% de los hombres a los que se les hizo la misma pregunta sobre quién era el hombre más atractivo de Rusia, contestaron “yo mismo”.

Este sondeo se realizó entre el 22 de marzo y el 1 de abril, a un total de 2 mil personas mayores de 18 años en más de 300 localidades de Rusia.

Te puede interesar: VIDEO: Perro roba micrófono a reportera y huye en plena transmisión

