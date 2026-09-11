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VIDEO: La volcadura de una pipa provocó un enorme incendio en la Autopista Guadalajara-Colima, Jalisco

Equipos de emergencia de Jalisco mantienen un operativo en la zona de Usmajac; hasta ahora no se reportan víctimas tras el accidente de la pipa volcada en Colima.

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Volcadura e incendio de una pipa provoca cierre de la Autopista Guadalajara-Colima, Jalisco en ambos sentidos|Especial

Escrito por: Oscar Morales

La volcadura e incendio de una pipa provocó el cierre total de la Autopista Guadalajara-Colima, en Jalisco, mientras equipos de emergencia trabajan para controlar la situación.

El accidente se registró a la altura de la localidad de Usmajac, entre los kilómetros 62 y 68, en dirección hacia Sayula. Debido al incendio, la circulación permanece suspendida en ambos sentidos y se pide a los automovilistas evitar la zona.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como cuerpos de emergencia de Tuxpan y Sayula, se movilizaron hasta el lugar para atender el siniestro.

¿Está cerrada la Autopista Guadalajara-Colima?

Sí. La circulación permanece cerrada en ambos sentidos debido al incendio de la pipa. Las autoridades mantienen el operativo mientras continúan las labores de atención y control de la emergencia.

Por ahora no se han reportado personas lesionadas ni fallecidas, aunque la situación continúa activa. Las autoridades viales piden a los conductores respetar las indicaciones y no intentar acercarse al sitio del accidente para facilitar el ingreso y salida de las unidades de emergencia.

Quienes tengan previsto utilizar esta vía deberán considerar el cierre y buscar una ruta alterna mientras se determina cuándo podrá reabrirse la carretera.

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