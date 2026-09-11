VIDEO: La volcadura de una pipa provocó un enorme incendio en la Autopista Guadalajara-Colima, Jalisco

La volcadura e incendio de una pipa provocó el cierre total de la Autopista Guadalajara-Colima, en Jalisco, mientras equipos de emergencia trabajan para controlar la situación.

El accidente se registró a la altura de la localidad de Usmajac, entre los kilómetros 62 y 68, en dirección hacia Sayula. Debido al incendio, la circulación permanece suspendida en ambos sentidos y se pide a los automovilistas evitar la zona.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como cuerpos de emergencia de Tuxpan y Sayula, se movilizaron hasta el lugar para atender el siniestro.

🚨#AlertaADN



🚧🚛 Se reporta cierre total en la autopista Guadalajara-Colima por un accidente de una pipa con combustible, a la altura del km 68 https://t.co/D1cjQTMZO9 pic.twitter.com/nGhlAUIrYe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2026

¿Está cerrada la Autopista Guadalajara-Colima?

Sí. La circulación permanece cerrada en ambos sentidos debido al incendio de la pipa. Las autoridades mantienen el operativo mientras continúan las labores de atención y control de la emergencia.

#Cierre vial tanto en carretera libre como en la autopista #Guadalajara-#Colima, por #accidente de pipa con combustible en el km 68+000 de la autopista, a la altura del municipio de #Sayula. Tome sus precauciones. pic.twitter.com/jqQOD4GpTS — @SICT_Jalisco (@jalisco_sict) September 10, 2026

Por ahora no se han reportado personas lesionadas ni fallecidas, aunque la situación continúa activa. Las autoridades viales piden a los conductores respetar las indicaciones y no intentar acercarse al sitio del accidente para facilitar el ingreso y salida de las unidades de emergencia.

Quienes tengan previsto utilizar esta vía deberán considerar el cierre y buscar una ruta alterna mientras se determina cuándo podrá reabrirse la carretera.