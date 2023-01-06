VIDEO: El volcán Kilauea de Hawái entra en erupción nuevamente

El volcán Kilauea en Hawái entró nuevamente en erupción, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), después de detectar un resplandor en la cumbre, por lo que emitieron una alerta roja.

La USGS informó que el gas volcánico, que consiste en dióxido de azufre y otros gases, podría producir una neblina visible de smog volcánico, conocida como “vog”, que se ha observado en la dirección del viento de Kilauea.

Asimismo alertó que el “Vog” se encuentra en el aire y puede ser peligroso para la salud de los residentes ya que puede provocar dificultades para respirar y daños a los cultivos agrícolas.

Sizable bright orange lava fountain and fast moving flows visible during the first hour of the eruption from the Keanakākoʻi overlook. NPS video/Janice Wei pic.twitter.com/ThMxKEEcY4 — Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) January 6, 2023

El volcán Kilauea es conocido por ser el vecino más joven y activo de Mauna Loa, que entró en erupción en noviembre por primera vez desde 1984; además, Kilauea ha estado en erupción desde 2021.

Erupción de Mauna Loa en Hawái

El volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa, ubicado en la parte sur-central de la isla de Hawái, entró en erupción el 27 de noviembre y se le podía ver arrojando gas, cenizas y lava al cielo.

La erupción del volcán Mauna Loa en Hawái comenzó después de una serie de terremotos en la región, incluidos más de una docena de temblores reportados el mismo día en entró en erupción.

Sin embargo, la erupción del Mauna Loa no ha tenido impacto y permanece tranquila, explicó el USGS, los servicios de emergencia solo mantuvieron una alerta amarilla y tomaron precauciones por si la erupción se agravaba.

El Mauna Loa es el volcán más grande del mundo en términos de superficie y volumen de la Tierra, ocupa más de la mitad de la Isla Grande en Hawái, y se eleva a 4169 metros sobre el Océano Pacífico, entró en erupción por última vez en marzo y abril de 1984, enviando un flujo de lava a 5 millas de la ciudad de Hilo.

