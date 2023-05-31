INE cancela voto electrónico en Coahuila por falla en programación
Rumbo a las elecciones 2023 en Coahuila, el INE canceló el voto electrónico en los comicios por fallas técnicas y pidió asegurar el material electoral.
Rumbo las elecciones 2023 en Coahuila, la Comisión Temporal de Procesos Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó cancelar el voto electrónico en la totalidad de las 74 casillas que forman parte de la prueba piloto vinculante en las elecciones de Coahuila.
Esta decisión se dio después del procedimiento de verificación previsto en el conjunto de medidas de seguridad, que permitió identificar un error de configuración en el instrumento, explicó el INE en un comunicado.
#Elecciones2023— SPR Informa (@SPRInforma) May 31, 2023
El @INEMexico canceló el voto electrónico en los comicios de #Coahuila por fallas técnicas. Se le ordena al @IEC_Coahuila tome medidas para asegurar el material electoral para las casillas en la que estaba prevista la utilización de urna electrónica. pic.twitter.com/GbZCiYrEhG