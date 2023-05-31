INE cancela voto electrónico en Coahuila por falla en programación

Rumbo las elecciones 2023 en Coahuila, la Comisión Temporal de Procesos Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó cancelar el voto electrónico en la totalidad de las 74 casillas que forman parte de la prueba piloto vinculante en las elecciones de Coahuila.

Esta decisión se dio después del procedimiento de verificación previsto en el conjunto de medidas de seguridad, que permitió identificar un error de configuración en el instrumento, explicó el INE en un comunicado.