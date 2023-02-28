Se utilizarán 238 urnas para el voto electrónico en elecciones 2023 de Coahuila y Edomex

Para las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Estado de México (Edomex) y Coahuila, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en lo general la instrumentación del voto electrónico, en modalidad de prueba piloto vinculante, mediante el uso de 238 urnas electrónicas.

Fue este martes 28 de febrero, cuando las consejeras y los consejeros avalaron los Lineamientos para instrumentar el voto electrónico en una parte de las casillas que se instalarán en las elecciones 2023, el próximo 4 de junio, los cuales establecen que en Coahuila se utilizarán 74 urnas electrónicas para igual número de casillas básicas y contiguas, del modelo desarrollado por el Organismo Público Local (OPL) de la entidad.

En el caso de Edomex, para las elecciones 2023 se implementarán 164 urnas electrónicas para igual número de casillas básicas y contiguas: 64 del modelo desarrollado por el OPL de Jalisco y 100 del modelo desarrollado por el INE, es decir, la urna electrónica 7.0.

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¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos del voto electrónico en las elecciones 2023?

De acuerdo con la consejera del INE, Carla Humphrey, conforme a las experiencias de otros países, uno de los elementos principales para que se transite al voto electrónico es que exista la aceptación, es decir, la confianza de la ciudadanía y actores políticos involucrados.

En ese sentido, de acuerdo con los informes presentados por el INE: "En el último informe presentado se establece un estudio sobre la percepción ciudadana en la que se da muestra que más del 90% confía en el uso de la urna electrónica y más del 80% le gustaría usarla en las próximas elecciones”.

Según un documento de las comisiones del Senado de la República Mexicana, el voto electrónico tiene beneficios; sin embargo, también retos que son importantes mencionar.

Algunos de los beneficios del voto electrónico previstos para las elecciones 2023 son:



Ahorro en la capacitación.

Disminución de carga de trabajo de los funcionarios

Menos errores en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo.

Permitiría conocer los resultados de manera inmediata.

A largo plazo se generarían beneficios ecológicos al disminuir el empleo de papel en los comicios.

Entre los retos del voto electrónico se encuentra la desconfianza en las autoridades electorales.