Tragedia en la obra del tren México-Querétaro: Vuelca camión de trabajadores con saldo de un muerto y 20 heridos

Un camión de transporte que operaba para las obras del proyecto ferroviario del Tren México-Querétaro sufrió una volcadura en el municipio de El Marqués, Querétaro. El percance vial dejó como saldo preliminar una persona muerta y al menos 20 trabajadores lesionados, quienes recibieron atención médica de urgencia en el sitio del incidente.

Despliegue de los cuerpos de emergencia en El Marqués

El accidente ocurrió en tramos carreteros de la demarcación queretana cuando la unidad pesada, que trasladaba a personal operativo de la obra federal, perdió el control por causas que ya son investigadas por las autoridades competentes.

🚨 Accidente en El Marqués, Querétaro: volcó un camión que transportaba a trabajadores de las obras del Tren México-Querétaro. El saldo preliminar es de una persona muerta y al menos 20 lesionadas. https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/Uz4FmuLGvV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2026

Investigan las causas de la volcadura

La zona del accidente quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad vial para facilitar las labores de peritaje y el retiro de la unidad siniestrada, lo que generó afectaciones temporales a la circulación en la zona.

Hasta el momento, las instancias correspondientes no han emitido un dictamen oficial sobre si la volcadura derivó de una falla mecánica en el vehículo de transporte o de condiciones adversas en el tramo carretero asociadas al clima.