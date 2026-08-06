7 meses de angustia por Wendy y Karime: desaparecieron tras acudir a funeral de reportero en Veracruz

Wendy Aranza Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz desaparecieron en Veracruz, sin embargo, nada se sabe de ellas y el tiempo sigue corriendo lleno de más dudas que respuestas.

Este 10 de agosto se cumplirán siete meses de la desaparición de ambas y hasta el momento, sus seres queridos la siguen buscando, sin el respaldo del gobierno de Rocío Nahle García.

Wendy y Karime desaparecieron tras acudir a funeral de reportero

Según el reporte policíaco, ellas fueron vistas por última vez el 10 de enero, tras asistir al entierro del reportero Carlos Castro, quien fue asesinado dentro de un restaurante en Poza Rica.

Familiares y gente cercana a las jóvenes señalan falta de apoyo y una incertidumbre por no saber dónde están ambas.

Esta desaparición ha generado consternación entre los habitantes de Poza Rica, quienes lamentan que la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Alfonso Reyes Garcés, en la administración morenista de Rocío Nahle García no frene la incidencia

delictiva.

Familia de mujeres desaparecidas pide ayuda a la población

Los familiares de Karime y Wendy mantienen la petición a los pobladores de aportar cualquier dato que sirva para encontrarlas ante la falta de respuestas de las autoridades estatales.

De acuerdo con datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, entre enero y mayo de 2026, el estado de Veracruz registró 179 casos de mujeres desaparecidas, siendo Xalapa, Veracruz y Poza Rica los municipios con mayor incidencia.

