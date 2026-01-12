Desaparecen Wendy y Karime tras funeral de Carlos Castro, periodista en Poza Rica; activan búsqueda

La ola de incertidumbre en Poza Rica, Veracruz, no cesa. Apenas días después del asesinato del periodista Carlos Castro , la comunidad enfrenta una nueva tragedia: la desaparición de dos mujeres jóvenes que fueron vistas por última vez, según testimonios familiares, tras asistir al sepelio del comunicador en la carretera a Cazones.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz ha activado las fichas de localización con carácter de urgente, ya que se considera que su integridad física puede encontrarse en riesgo.

Desaparecen dos jóvenes tras asistir al funeral del periodista Carlos Castro

Las jóvenes desaparecieron el mismo día, el pasado 10 de enero de 2026, en el municipio de Poza Rica. Aquí sus características para identificarlas:

Wendy Arantxa Portilla Ramos



Edad: 23 años.

23 años. Estatura: 1.60 metros.

1.60 metros. Rasgos físicos: Piel blanca, ojos café oscuro y cabello teñido de rojo, corto y lacio.

Piel blanca, ojos café oscuro y cabello teñido de rojo, corto y lacio. Señas particulares: Tatuajes en ambos brazos.

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Wendy Arantxa Portilla Ramos, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín. #PozaRica #Tuxpan #Cazones pic.twitter.com/l9y4iiJasr — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) January 12, 2026

Karime Monserrat Murrieta Reséndiz



Edad: 22 años.

22 años. Estatura: 1.70 metros.

1.70 metros. Rasgos físicos: Piel morena clara, ojos café claro y cabello teñido de negro, largo y lacio.

Piel morena clara, ojos café claro y cabello teñido de negro, largo y lacio. Señas particulares: Tiene múltiples tatuajes visibles: detrás de ambas orejas, en ambos brazos, en ambas manos y en el torso del lado derecho.

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín.#PozaRica #Tuxpan #Cazones pic.twitter.com/WBoWcUYKry — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) January 12, 2026

En caso de tener algún dato que pueda ayudar a dar con su paradero, comunícate de inmediato a los canales oficiales. Al teléfono: 228 319 3187 y al correo: busqueda.veracruz@gmail.com.

El asesinato de Carlos Castro que conmocionó a Veracruz

La desaparición de las jóvenes ocurre en un contexto de máxima tensión para la zona norte del estado. Apenas 48 horas antes de que se perdiera el rastro de Wendy y Karime, el gremio periodístico y la sociedad de Poza Rica fueron sacudidos por el homicidio de Carlos Castro.

El comunicador de 26 años, quien se desempeñaba como director del portal digital Código Norte Veracruz, fue ultimado a balazos la noche del 8 de enero de 2026. El ataque directo ocurrió mientras cenaba en el restaurante "TrogueBirria", ubicado en el céntrico bulevar Adolfo Ruiz Cortines.