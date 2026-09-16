“El rey del huachicol": Revelan que Sergio Carmona financió la revocación de AMLO y la campaña de Américo Villarreal

Una investigación de Narcopolítico expuso mensajes extraídos por autoridades de Estados Unidos a Sergio Carmona Angulo, “el rey del huachicol”. Las conversaciones revelan que el dinero del contrabando de hidrocarburos financió la campaña de revocación de mandato en Tamaulipas y la gubernatura de Américo Villarreal. La senadora Olga Sosa ejecutaba sus órdenes para operar medios con depósitos en conveniencia y pagar miles de bots contra rivales de Morena.

Pese a las pruebas de delitos en hidrocarburos, lavado de dinero y financiamiento ilegal, especialistas prevén impunidad total por el blindaje oficialista. El análisis señala que las autoridades competentes están capturadas por el régimen: la Fiscalía de Ernestina Godoy ha sido acusada de proteger a los huachicoleros del partido, mientras que el INE no muestra intención de abrir investigaciones al respecto.

