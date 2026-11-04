“Mis padres llegaron con 12 dólares en el bolsillo a California y vivieron el sueño californiano”: Xavier Becerra, el político de origen mexicano que ganó la gubernatura en las elecciones en Estados Unidos 2026

“Mis padres llegaron con 12 dólares en el bolsillo a California”, es la frase con la que el demócrata Xavier Becerra buscó conquistar a los votantes en su estado natal para convertirse en el primer gobernador de origen hispano en la entidad. Aunque su historia de superación ha sido cuestionada por sus adversarios, el mensaje impactó en la población que salió a las urnas en las Elecciones en Estados Unidos 2026 hoy 3 de noviembre.

Desde las primeras encuestas, el exfiscal general de California se perfiló como el favorito de los ciudadanos. Su rival es Steve Hilton, un empresario nacido en Inglaterra que llegó a Estados Unidos hace 14 años. El republicano es también analista político y presentador de noticias de televisión.

Visita: EN VIVO: ¿Cómo van los resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026?

¿De dónde son los padres de Xavier Becerra, candidato a gobernador de California?

María Teresa, madre del demócrata, es originaria de Guadalajara, Jalisco, donde era secretaria. Su padre Manuel Becerra nació en Sacramento, California, y se mudó a Tijuana, Baja California, donde trabajó como albañil desde niño.

La familia Becerra, con cuatro hijos, se mudó a California. María Teresa trabajaba en las mañanas y en las tardes estudiaba inglés. Por su parte, Manuel usó sus habilidades para la construcción de acueductos en el estado.

“Ellos vivieron el sueño californiano, pero no fue sencillo. Aprendes cuando ves eso mientras creces y yo sé que mi trabajo es siempre ayudar a personas como mis padres, que trabajan muy duro”, explicó el candidato demócrata a la gubernatura de California durante un debate organizado por CNN en las elecciones intermedias en Estados Unidos 2026.

My parents came to California with just $12 in their pockets and built the California Dream for our family through hard work and sacrifice.



That’s what I’ve always fought for: taking on Donald Trump 122 times, expanding access to health care, and lowering prescription drug… pic.twitter.com/BVE7ql8ZiI — Xavier Becerra (@XavierBecerra) May 6, 2026

Steve Hilton, su rival en la contienda por la gubernatura de California, criticó durante la campaña el origen hispano de Becerra. El republicano cuestionó al exfiscal porque su padre nació en la Unión Americana, aunque su infancia la pasó en México, lo que aseguró, lo hacía ciudadano estadounidense.

Nacido en Sacramento, Xavier estudió Economía en la Universidad de Stanford, misma institución en la que se doctoró en Derecho. Con calificaciones altas, fue el primero en su familia en obtener un título universitario, lo que asegura, fue gracias al esfuerzo de sus papás.

Lee también: El mapa de Estados Unidos cambia de color: Lista completa de las gubernaturas que ganaron republicanos y demócratas en las Elecciones 2026

¿Cómo llegó Xavier Becerra a la política?

Al inicio de su carrera, el hijo de migrantes mexicanos fue asistente legal de legisladores en California. Luego se postuló para cargos locales, en los que hablar español a la perfección le abrió las puertas entre la comunidad latina.

Después escaló como congresista por California, por un distrito del área de Los Ángeles, y en 2017 sustituyó a Kamala Harris como fiscal General del estado. Durante el primer mandato de Donald Trump, Becerra demandó a esa administración 124 veces por cuestiones políticas. Además, ayudó para que se aprobara la Ley de Asistencia Sanitaria (ACA, por sus siglas en inglés) durante la presidencia de Barack Obama y le tocó defenderla cuando Trump se convirtió en presidente.

No te pierdas: ¿Republicano o demócrata? Este es el partido de Donald Trump y lo que necesita para fortalecer su gobierno en las elecciones en Estados Unidos 2026

Durante el gobierno del presidente Joe Biden, Xavier Becerra fue elegido como el primer secretario de Salud y Servicios Humanos de origen latino. Durante su administración estuvo a cargo de la estrategia contra la pandemia de Covid-19, junto a Anthony Fauci.

I’m honored and humbled by today’s vote in the Senate. Thank you. I’m ready to get to work at @HHSgov. — Xavier Becerra (@XavierBecerra) March 18, 2021

Resultados de les elecciones en California 2026

De acuerdo con los primeros resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026, demócrata Xavier Becerra ganó la gubernatura del estado de California con el 64% de los votos.

Steve Hilton, del Partido Republicano, se quedó con el 36% de la preferencia, mientras el conteo de los votos se reporta al 59%.