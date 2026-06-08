¿Hay pago doble de las pensiones IMSS e ISSSTE? Fechas de depósito y quiénes reciben dinero extra

Ya en la mitad de año, se ha corrido el supuesto de que habrá pago doble de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ¿es cierto?

Algunos beneficiarios sí recibirán un pago doble, pero no de su pensión del IMSS o del ISSSTE, te explicamos de dónde provendrá este dinero extra.

Pagos pensiones IMSS e ISSSTE

Las personas que reciben mensualmente el dinero de sus pensiones por parte del IMSS o del ISSSTE no tienen ningún pago doble para los meses de junio y julio.

En este sentido, las personas que recibirían pago doble serían los beneficiarios de la pensión del Bienestar para adultos mayores, que es cada dos meses y la siguiente abarcaría el mes de julio y agosto.

Pagos pensión del Bienestar

Las personas que recibirán su pensión del Bienestar serán las de 65 años en adelante que combinan su jubilación por parte del IMSS e ISSSTE con el apoyo que da bimestralmente el gobierno federal.

Las fechas para el pago de la pensión Bienestar para los meses julio-agosto de 2026 arrancará formalmente durante la primera semana de julio. El monto es de 6 mil 200 pesos y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Cómo recoger tu pensión del Bienestar

Para retirar el dinero de tu apoyo federal, la entrega se organiza escalonadamente utilizando el orden alfabético según la primera letra del apellido paterno de los beneficiados.

Si las personas que reciben el apoyo detectan operaciones raras o desconocidas en sus estados de cuente o en sus depósitos, hay organizaciones de asesoría que deben ayudarle a resolver esta situación.

Calendario pago de pensiones ISSSTE

El ISSSTE maneja un calendario en el que los días de pago se adelantan a los últimos días del mes anterior.

Las fechas de este 2026 quedan así:



Julio- 29 de junio

Agosto- 30 de julio

Septiembre- 28 de agosto

Octubre- 30 de septiembre

Noviembre- 29 de octubre

Diciembre - 27 de noviembre

Aguilando- 1ra quincena de noviembre

Calendario pago de pensiones IMSS

A diferencia del ISSSTE, el IMSS hace los pagos durante los primeros días hábiles del mes en que toca el pago.

El calendario queda así:

