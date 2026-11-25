Debido a que Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, no ha cumplido sus promesas en materia de salud, los trabajadores del Hospital O’Horán, administrado por el IMSS-Bienestar, llevan 24 horas de bloqueo en el Periférico Sur de Mérida.

¿Por qué protestan los trabajadores del Hospital O’Horán en Mérida?

Los trabajadores de la salud demandan fin al desabasto de medicamentos e insumos para atender a los pacientes, pago de uniformes de los años 2025 y 2026, así como que les cumplan otras prestaciones laborales.

Los trabajadores del Hospital O’Horán pasaron la noche y la madrugada en la vialidad y, lejos de desistir tras enfrentar el clima, más compañeros se están integrando a dicha manifestación.

El personal de salud también denunció que Miguel Alberto Alcocer, secretario de Salud de Yucatán, no garantizó el abastecimiento de medicamentos y de material médico necesario para atender a los pacientes.

Los inconformes destacan que están hartos de recibir promesas, fechas y compromisos que no se cumplen.

Todos esto mientras Joaquín Díaz Mena les pide a los demás “ponerse la camiseta”, los trabajadores de salud son quienes tienen que manifestarse para exigir el pago de sus uniformes para realizar sus labores diarias.

Esta no es la primera vez en la que denuncian desabasto en el Hospital Agustín O’Horan, inaugurado en mayo de 2026. Al menos desde septiembre de este año, pacientes reportaron falta de médicos y desabasto de medicinas.