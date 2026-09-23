“Te presentas, no te atienden": Denuncian engaño en nuevo hospital del IMSS-Bienestar en Yucatán

Aunque el gobierno de Yucatán presumió el Hospital Agustín O'Horán, inaugurado en mayo de 2026 y operado por el IMSS-Bienestar, como un centro con tecnología de última generación y abasto garantizado de medicamentos, la realidad es muy distinta y lo cuentan los mismos pacientes.

Pacientes denuncian desabasto de medicamentos y falta de médicos en el Hospital O'Horán

Elsa Rodríguez, madre de Carlos, internado en dicho lugar, narró que los médicos no tienen el material necesario para trabajar y tampoco tienen todos los medicamentos. Incluso expuso a Azteca Noticias que los enfermos cortan pañales en cuatro para usarlos en el mismo número de pacientes.

Testimonios revelan carencias en el equipo e insumos del nosocomio en Yucatán

Carlos lleva dos meses internado en dicho hospital del IMSS-Bienestar. Ingresó desde el 10 de julio, pero los familiares narran que falta equipo médico y personal, entre otras fallas.

“Este hospital es un engaño, tú te presentas, no te atienden, si tú estás allá pueden pasar 4, 5, 6 horas, hasta un día para que te hagan un estudio”, afirmó Edwin Magaña, tío de Carlos.

El paciente recibió una operación, pero después de eso, en la recuperación, Elsa afirma que los domingos no hay médicos que atiendan a su hijo. “Tienes que arreglar como tú puedas, los enfermeros hacen lo que pueden”, mencionó.

Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, presumió que este hospital tendría lo último en tecnología para atender a los pacientes. “El gobernador Huacho, según vende que este hospital está muy bien, pero no tiene ni medicamentos, ni doctores, ni enfermeros, que porque no le pagan”, criticó Elsa Rodríguez.

La respuesta de los familiares ante las promesas del gobierno estatal

Pidió a las autoridades que revisen las condiciones del hospital y que vean qué es lo que falta para que los pacientes tengan un trato digno.

En el mismo sentido se pronunció Carlos Alberto, padre de Carlos, quien pide que las autoridades les resuelvan y que no se laven las manos. “Yo lo que quiero es una solución, que me digan una solución ya pronto, antes de que sea demasiado tarde”, destacó.

Con información de Fernanda Ramírez.