Mujer se entrega tras el ataque que acabó con la vida de una tamalera en Morelos

La búsqueda de justicia por la muerte de María de los Ángeles Jiménez Martínez, comerciante de tamales y atole en Tepalcingo, Morelos, dio un paso este lunes con la detención de Yamilet “N”, señalada como probable responsable del feminicidio.

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que la mujer se entregó a las autoridades en Cuautla, donde se cumplimentó una orden de aprehensión. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad Judicial para su audiencia inicial, en la que el Ministerio Público especializado le imputará el delito de feminicidio.

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Cuántos feminicidios se atribuyen a mujeres en México?

Las estadísticas oficiales permiten dimensionar este tipo de casos. De acuerdo con el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), del INEGI, durante 2024 se registraron 10 presuntos delitos de feminicidio atribuidos a mujeres como probables responsables, frente a 156 atribuidos a hombres, dentro de las puestas a disposición de las policías estatales.

La cifra corresponde a ese registro específico y no representa el total nacional de feminicidios cometidos por mujeres, por lo que no debe interpretarse como un conteo exhaustivo.

#FiscalíaMorelosInforma📄TRASLADAN A YAMILET "N" ANTE EL JUEZ Esta tarde, Yamilet “N” fue trasladada a la Ciudad Judicial de Cuautla donde, en audiencia inicial, el Ministerio Público especializado le imputará el delito de feminicidio en agravio de una víctima de iniciales M.A.J.M., suscitado el pasado 26 de septiembre en el municipio de Tepalcingo. ▪️Información Completa:https://t.co/RzaApkG1BW — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 20, 2026

¿Qué ocurrió con María de los Ángeles en Tepalcingo?

El ataque ocurrió el 26 de septiembre, cuando María de los Ángeles atendía su puesto frente a la iglesia de San Martín. Según las investigaciones, la presunta agresora le habría rociado gasolina y prendido fuego.

La comerciante murió el 28 de septiembre a consecuencia de las graves quemaduras. Su caso provocó indignación entre familiares y habitantes de Tepalcingo, quienes exigieron justicia.

Con la detención de Yamilet “N”, el proceso judicial entra en una nueva etapa. Será la autoridad correspondiente la que determine su situación jurídica y resuelva las acusaciones en su contra.