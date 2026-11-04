¡Otra salida en Sinaloa! Yeraldine Bonilla renuncia al gobierno tras suplir a Rocha Moya

Yeraldine Bonilla Valverde presentó este miércoles 4 de noviembre su renuncia como secretaria general de Gobierno, cargo al que había regresado después de suplir a Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia en medio de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La ahora exfuncionaria comunicó su decisión a través de un mensaje en redes sociales, en el que informó que entregó su renuncia a Graciela Domínguez Nava, actual gobernadora, y le deseó éxito en su gestión.

Pero en su despedida también hubo espacio para agradecer a quien la llevó al cargo: Rubén Rocha Moya, mandatario con licencia que continúa fuera del Ejecutivo estatal mientras avanzan las investigaciones relacionadas con las acusaciones en su contra.

“Al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, le agradezco haber confiado en mí para ser la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Gobierno en nuestro estado”, escribió.

Bonilla Valverde también hizo referencia al momento político que atraviesa Sinaloa y señaló que la política exige actualmente “oficio, entrega y mucha congruencia”. Aseguró que durante los meses que tuvo la oportunidad de servir a los sinaloenses entregó todo su esfuerzo y energía.

De secretaria de Gobierno a la primera gobernadora de Sinaloa

La salida de Bonilla ocurre después de una trayectoria marcada por la licencia de Rocha Moya. En mayo pasado, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la separación temporal del gobernador por 30 días y posteriormente designó a Bonilla Valverde para ocupar su lugar.

Así, se convirtió en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa, experiencia que calificó en su despedida como el mayor honor de su vida.

Antes de ese nombramiento, ya encabezaba la Secretaría General de Gobierno, por lo que, conforme a la Constitución estatal, era la funcionaria contemplada para cubrir la ausencia temporal del mandatario.

A las y los sinaloenses https://t.co/0rlAJWTWCt — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) November 4, 2026

Rocha Moya pidió licencia tras señalamientos de Estados Unidos

La separación de Rocha Moya se anunció el 1 de mayo, después de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El gobernador aseguró entonces que las acusaciones eran falsas y dolosas, y explicó que solicitaría licencia mientras la Fiscalía General de la República realizaba las investigaciones correspondientes.