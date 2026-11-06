A tan solo un día de haber sido víctima de una detención arbitraria en La Habana, la periodista y activista cubana Yoani Sánchez denunció este viernes que se encuentra bajo un estricto cerco policial afuera de su residencia. La directora del portal independiente 14ymedio dio a conocer que agentes de la Seguridad del Estado y de la policía política mantienen desplegado un operativo vigilancia en las inmediaciones de su edificio para impedirle salir a la calle.

En los bajos de mi edificio hay un operativo de la policía política para impedirme salir de casa este viernes. #Cuba #SOSCuba — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) November 6, 2026

Esta acción represiva representa un seguimiento directo al episodio registrado la mañana del jueves en el barrio de Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución. En esa ocasión, la comunicadora fue interceptada de manera intempestiva cuando se dirigía al mercado local para realizar compras de alimentos. De acuerdo con los reportes confirmados por su equipo de trabajo, Sánchez permaneció retenida e incomunicada por la policía política durante 9 horas antes de ser puesta en libertad y trasladada de vuelta a su hogar.

Yoani Sánchez estuvo detenida 9 horas en La Habana

Pese a haber recuperado la libertad tras las 9 horas de arresto injustificado, la periodista confirmó que el hostigamiento del régimen cubano no ha cesado. La presencia constante de patrullas y elementos vestidos de civil apostados en los accesos a su domicilio busca restringir su movilidad y neutralizar su labor informativa al frente de 14ymedio, plataforma periodística que documenta de forma crítica la coyuntura social y económica de la isla.

Diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión han reiterado su llamado de alerta ante el escalamiento de las tácticas de intimidación contra Yoani Sánchez. La comunidad periodística exige el retiro inmediato del cerco policial afuera de su vivienda y demanda garantías para el ejercicio libre del periodismo sin represalias ni detenciones arbitrarias en Cuba.