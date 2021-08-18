Avanza investigación de China en el planeta Marte. La misión China Tianwen 1 Mars ha logrado una gran cantidad de datos científicos y de ingeniería con su rover "Zhurong" que avanza ampliamente en la investigación sobre el planeta en beneficio de la exploración futura, dijo un líder de la misión en Beijing.

Liu Jianjun, diseñador jefe del sistema terrestre de la misión Tianwen 1, dijo que los 13 dispositivos científicos montados en el orbitador Tianwen 1 y el rover Zhurong han generado más de 420 gigabytes de datos primarios desde que se lanzó la misión el 23 de julio de 2020, desde Wenchang, Space Launch Center en la provincia sureña de la isla de Hainan.

Investigación durante 90 días marcianos.

Hasta el 15 de agosto de 2021, Zhurong ha trabajado en la superficie del Planeta Rojo durante 90 días marcianos, o aproximadamente 92 días en la Tierra (un día marciano es aproximadamente 40 minutos más largo que un día en la Tierra).

El rover de energía solar equipado con seis instrumentos científicos ha recopilado una cantidad considerable de datos sobre la estructura poco profunda de la superficie marciana, los elementos de la superficie, el entorno del campo magnético y el entorno meteorológico.

El entorno magnético en Marte

"Por ejemplo, nuestro medidor de entorno magnético mide principalmente cómo es el entorno magnético en Marte. Mientras que el detector de composición de la superficie básicamente mide qué elementos hay en las rocas, el suelo y las dunas de Marte", dijo Liu.

Según Liu, los datos devueltos sugieren que el equipo de Zhurong está funcionando bien. Después del procesamiento, los datos se entregarán a la comunidad científica para futuras investigaciones.

En busca de un océano antiguo.

"Con suerte, al proporcionar estos datos a nuestros científicos, podemos obtener una comprensión más profunda de la geología de Marte, e incluso ver si podemos encontrar evidencia de la existencia de un océano antiguo en la Utopía Planitia, una pregunta que interesa a muchas personas. ", dijo Liu.

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El científico también dio una introducción a los hallazgos de Zhurong sobre la presión atmosférica y la velocidad del viento en el Planeta Rojo.

Según nuestra medición, la atmósfera marciana tiene una presión de alrededor de 800 pascales. ¿Qué sugieren 800 pascales? Solíamos creer que la presión en Marte era aproximadamente el 1 por ciento de la de la Tierra, pero nuestra medición esta vez dice que es 1 /. 120 ", dijo Liu.

La temperatura en Marte.

"Alrededor del mediodía, la temperatura estaba entre menos 20 y menos 10 grados centígrados. Otra pregunta que podría interesar a la gente es si hay viento en Marte y qué tan fuerte sopla. Medimos la velocidad del viento, que era de dos a ocho metros por en segundo lugar, algo que llamamos brisa. La velocidad máxima registrada fue de 10 metros por segundo, así que básicamente fue una brisa ", dijo Liu.

El científico agregó que Marte, con 687 días terrestres en un año marciano, también tiene cuatro estaciones. La temporada actual al final de la primavera y el comienzo del verano se caracteriza por una temperatura y velocidad del viento relativamente moderadas, que proporcionan un entorno adecuado para la exploración del rover.

