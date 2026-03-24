Tráiler cargado de cebollas vuelca en periférico, ZMG de noche

Vecinos de la colonia Salatitán, en el municipio de Tonalá, vivieron momentos de angustia tras una serie de explosiones que rompieron el silencio de la madrugada. El siniestro se originó en un taller de laminado y pintura ubicado en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y González Ortega.

La presencia de solventes y materiales inflamables alimentó rápidamente las llamas, provocando estallidos que alertaron a varias cuadras a la redonda. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato para combatir el fuego, logrando sofocarlo antes de que se propagara a fincas aledañas. Al interior del inmueble, una camioneta resultó con daños totales por el fuego; afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, quedando el saldo únicamente en pérdidas materiales.

Pavimento mojado provoca fuerte choque en Tlajomulco

La combinación de lluvia y falta de precaución generó un aparatoso percance vial a la altura del fraccionamiento Monteverde, en Tlajomulco de Zúñiga. Un tráiler y un camión de pasajeros colisionaron de manera violenta sobre la vía, presuntamente debido a lo resbaladizo del asfalto.

Unidades de emergencia se desplazaron al punto para auxiliar a los involucrados. Tras la revisión de los tripulantes, los paramédicos confirmaron que una mujer resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un puesto de socorros para recibir atención especializada. Su estado de salud se reporta como estable. Bomberos del municipio trabajaron en la zona para abanderar el sitio y prevenir otro percance.

Vuelca tráiler cargado de cebollas en Periférico Sur

Finalmente, un tráiler que transportaba varias toneladas de cebolla protagonizó una volcadura en el cruce de Periférico y la calle Camichines, en la colonia Jardines de Santa María. Según los reportes preliminares, el operador de la unidad perdió el control tras pasar sobre una de las estructuras viales conocidas como "cola de caimán", lo que provocó que el peso de la carga venciera al vehículo y este terminara volcado sobre su costado izquierdo.

Servicios de emergencia arribaron al sitio para rescatar al conductor, quien presentaba diversas lesiones en su economía corporal. Fue trasladado a una unidad médica para su mejor atención. La zona presentó complicaciones viales durante gran parte de la noche mientras se realizaban las maniobras para retirar la pesada unidad y la mercancía esparcida.

