Copiloto de tráiler sufre amputación de pierna tras volcadura en Tlajomulco, ZMG de noche

Un escenario dantesco se registró durante la madrugada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en la carretera Guadalajara-Morelia, a la altura del entronque con San Isidro Mazatepec. El conductor de un tráiler perdió el control de la pesada unidad, lo que provocó que volcara sobre su costado. Estos son los hechos ocurridos en la ZMG.

El saldo de este percance fue devastador para el acompañante del chofer, un hombre de 43 años, quien sufrió la amputación traumática de una de sus piernas tras el impacto. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital para intentar salvar su vida. El accidente provocó el cierre parcial de la vialidad en ambos sentidos durante horas, impidiendo el paso de otros vehículos de carga pesada mientras elementos federales y municipales resguardaban la zona para las maniobras de levantamiento.

🔴#REPORTEVIAL | Un tráiler de carga pesada volcó sobre la autopista Guadalajara - Morelia a la altura del entronque de San Isidro Mazatepec en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Tras el accidente, el copiloto tuvo que ser amputado de uno de sus piernas.



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Conductor ebrio impacta a familia en Tlaquepaque; una menor herida

Las "copas de más" estuvieron a punto de terminar en una tragedia sobre la Avenida Real a Colima, en la colonia Las Pomas, municipio de Tlaquepaque. Un automovilista que conducía en evidente estado de ebriedad y a exceso de velocidad perdió el control de su camioneta, brincó el camellón e impactó de frente a dos vehículos antes de volcar.

En uno de los autos afectados viajaba una familia. El impacto dejó abierta la frente de una niña de siete años y causó una herida similar al padre de familia. Testigos en el lugar retuvieron al causante, quien, rodeado de botellas de cerveza vacías, aseguraba "venir bien por su carril", sin ser consciente de la magnitud del desastre que provocó. Policías de Tlaquepaque lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Choques contra objetos fijos en Guadalajara y Zapopan

En otros puntos de la ciudad, las distracciones al volante generaron cierres viales. En Guadalajara, en el cruce de Niños Héroes y Agustín Yáñez, un conductor dudó al cambiar de carril y terminó estrellándose de lleno contra el muro de contención. Pese a lo aparatoso, resultó con lesiones mínimas. Bomberos acudieron para sanear el derrame de líquidos en la zona.

🔴#REPORTEVIAL | Un vehículo particular se estrelló contra el muro de contención en el paso a desnivel de Niños Héroes y Agustín Yáñez en el municipio de Guadalajara, el conductor resultó lesionado.



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Por otro lado, en Zapopan, un vehículo compacto chocó contra el camellón en el cruce de Periférico y Santa Margarita, proyectándose finalmente contra un árbol. El auto quedó destrozado de la parte frontal y el acompañante del conductor resultó lesionado, aunque decidió esperar el pase médico de su aseguradora en el lugar.

Lluvia sorprende al sur de la ciudad

Finalmente, una lluvia inesperada se registró durante la noche del domingo en diversos puntos de la metrópoli. La tormenta, que duró cerca de una hora, se sintió con mayor intensidad en colonias como La Calma, Ciudad del Sol y gran parte del sur de Guadalajara. Aunque se generaron encharcamientos importantes en las vialidades, las autoridades de Protección Civil no reportaron incidentes mayores derivados del clima.