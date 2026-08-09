¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? El pronóstico del clima para este domingo

Si tienes planes para salir este domingo por las calles de la Ciudad de México, es importante revisar el pronóstico del clima para este domingo 9 de agosto 2026 antes de salir de casa, pero ¿a qué hora comenzará la lluvia en CDMX?

Aunque para las primeras horas del día, se mantendrán relativamente tranquilas y con un clima agradable, las autoridades advierten un cambio drástico en las condiciones hacia la segunda mitad de la jornada.

¿A qué hora empieza a llover en la CDMX?

A preparar el paraguas. Las lluvias en CDMX comenzarán alrededor de las 16:00 horas de este 9 de agosto 2026, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por otros lado, las tormentas continuarán en la capital alrededor de las 19:00 horas, por lo que se recomienda a las y los capitalinos tomar precauciones antes de salir de casa.

Temperatura máxima y mínima estimada para este domingo 9 de agosto 2026

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la temperatura en la Ciudad de México pasará de los 18 hasta los 25° C; te compartimos el pronóstico del clima por hora para este domingo.



10:00 horas - Temperatura de 18° C, acompañado de viento de 5 kilómetros por hora.

13:00 horas - Temperatura de 23°C, acompañado de viento de 11 kilómetros por hora.

16:00 horas - Temperaturas de 25°C, acompañado de vientos de 13 kilómetros por horas. Habrá lluvias .

. 19:00 horas - Temperatura 17°C, acompañado de vientos de 13 kilómetros por horas; las lluvias continuarán en la Ciudad de México.

Si piensas salir a pasear con tu familia y amigos, se recomienda tomar precauciones.

¡Buen día, capitalinas y capitalinos!🌦️ Les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este domingo 9 de agosto en la #CDMX. pic.twitter.com/BQcNRxvyMR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

