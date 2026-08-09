¿A qué hora va a llover hoy en CDMX? El pronóstico del clima para este domingo
La temperatura de este domingo en la CDMX pasará de los 18° hasta los 23°C, acompañado de lluvias en algunas zonas de la capital del país; todo lo que debes saber.
Si tienes planes para salir este domingo por las calles de la Ciudad de México, es importante revisar el pronóstico del clima para este domingo 9 de agosto 2026 antes de salir de casa, pero ¿a qué hora comenzará la lluvia en CDMX?
Aunque para las primeras horas del día, se mantendrán relativamente tranquilas y con un clima agradable, las autoridades advierten un cambio drástico en las condiciones hacia la segunda mitad de la jornada.
¿A qué hora empieza a llover en la CDMX?
A preparar el paraguas. Las lluvias en CDMX comenzarán alrededor de las 16:00 horas de este 9 de agosto 2026, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por otros lado, las tormentas continuarán en la capital alrededor de las 19:00 horas, por lo que se recomienda a las y los capitalinos tomar precauciones antes de salir de casa.
Temperatura máxima y mínima estimada para este domingo 9 de agosto 2026
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la temperatura en la Ciudad de México pasará de los 18 hasta los 25° C; te compartimos el pronóstico del clima por hora para este domingo.
- 10:00 horas - Temperatura de 18° C, acompañado de viento de 5 kilómetros por hora.
- 13:00 horas - Temperatura de 23°C, acompañado de viento de 11 kilómetros por hora.
- 16:00 horas - Temperaturas de 25°C, acompañado de vientos de 13 kilómetros por horas. Habrá lluvias.
- 19:00 horas - Temperatura 17°C, acompañado de vientos de 13 kilómetros por horas; las lluvias continuarán en la Ciudad de México.
Si piensas salir a pasear con tu familia y amigos, se recomienda tomar precauciones.
¡Buen día, capitalinas y capitalinos!🌦️ Les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este domingo 9 de agosto en la #CDMX. pic.twitter.com/BQcNRxvyMR— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2026
¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?
La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.