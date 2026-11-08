Reutiliza el algodón que ya no usas y crea un muñeco de Navidad para entretener a los más chicos

La Navidad está cada vez más cerca y si bien todavía no se siente el espíritu navideño, hay muchas personas que ya están comenzando a hacer las compras de los adornos para poder iniciar la decoración. Así como hay cosas que las comprarán en tiendas, otras, en cambio, se pueden hacer manualmente y bastará con algunos elementos reciclados, gracias a los aportes de la técnica DIY y que en este caso, explicó cómo reutilizar el algodón para que los niños puedan crear muñecos de nieve.

Cuando se acerca la Navidad, hay muchas personas que aprovechan para sacar su lado más creativo y decorar por completo el hogar, y que no consiste solamente en el armado del árbol de Navidad, sino también de ciertos adornos y de la instalación de las luces; entre otros. A su vez, es un gran momento para que los niños puedan divertirse y crear varios adornos, siendo así una actividad en familia.

No hay dudas que durante la Navidad, si hay algo que no puede faltar en absoluto son los muñecos de nieve, los cuales son importantes para poder decorar el árbol de Navidad o poner en cualquier parte del hogar. Por este motivo, es que te vamos a compartir cómo podrás hacer, gracias a la técnica DIY, podrás reciclar algodón con esta forma de reutilizar con DIY. El resultado es algo sencillo, fácil de hacer y una gran manera de compartir el momento.

Materiales para el muñeco de Navidad con algodón

Cartulina

Bolitas de algodón

Pegamento

Tijeras

Lápices de colores, ceras o rotuladores

Cómo hacer el muñeco de Navidad con algodón