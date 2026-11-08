Estos son los mejores días para cortarte el cabello en noviembre, según el Calendario Lunar

Hay mujeres que esperan el momento justo para cortarse el cabello, y que lo harán cuando necesitan un cambio de look urgente, porque buscan modificar algún aspecto de su pelo, cortar las puntas, entre otros; y lo harán cualquier día. Pero, hay quienes se fijan en el Calendario Lunar y las fases lunares para acudir a su estilista y hacerse un cambio en el cuero cabelludo, por este motivo, es que te vamos a compartir cuáles son los mejores días para cortarte el cabello.

Tal como lo mencionábamos, cortarse el cabello es una decisión de la cual muchas personas toman teniendo en cuenta de acuerdo al lugar que tengan en la peluquería, o porque necesitan hacer un cambio de look. Pero, hay quienes toman en cuenta otros factores para poder cortarse el pelo y es fijándose en el Calendario Lunar, algo que se ha popularizado en el último tiempo.

El uso del Calendario Lunar para cortarse el cabello es una tradición y creencia popular que asigna diferentes efectos a cada fase de la Luna, y señala que el crecimiento del pelo dependerán de la genética, del cuidado del cabello, pero que la posición de la Luna puede llegar a orientar la elección de los días, de acuerdo al resultado que busquen. Por eso, durante el mes de noviembre habrá ciertos días que serán los ideales para cortar el pelo.

Cuándo es el mejor día para cortarse el cabello, según el Calendario Lunar

De acuerdo a lo que manifestaron los expertos en Calendario Lunar, el mejor momento para cortarse el cabello es Luna Creciente, teniendo en cuenta que se considera un período favorable para quienes quieren recuperar el largo en menos tiempo o dejar crecer el cabello luego de un corte. Por eso, hay un día en específico.

Qué otros días se recomienda cortarse el cabello

Según el Calendario Lunar, los mejores días para poder cortarse el cabello durante el mes de noviembre es del 10 al 23 de noviembre que es cuando la Luna esté en la fase de Creciente, y que será ideal para acudir al estilista. En caso de que quieras ganar más volumen, deberás hacerlo en Luna Llena que será el 24 de noviembre.