“Yo ya sabía que mi esposo me engaña, yo misma vi a la otra mujer” dice Gabi sobre su relación con Martín
"Él llegó cayéndose de borracho, buscando dinero de una manera agresiva” le cuenta Gabi a Rocío, diciéndole que ella le daba permiso para salir pero no para engañarla.
Gabi sabe que su esposo Martín le es infiel, y está harta de que Karla, la hermana de su esposo, sea su tapadera y que ambos le hayan visto la cara a lo largo de los años, ¿será que la misma Gabi lo permitió? Entérate en Acércate a Rocío.