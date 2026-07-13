José, el exnovio de Karla, llega a Acércate a Rocío a desenmascararla; ¿solo se aprovechaba de su hermano?
Karla queda expuesta ante las declaraciones de José, su exnovio, quien se unía a ella y a su hermano para irse de parranda, y parece que ella se aprovechaba de Martín.
José, el exnovio de Karla, llega a desenmascararla, pues parece que ella utilizaba a su hermano Martín para conseguir alcohol gratis y poder irse de fiesta, llevándolo con mujeres para que él siguiera soltando dinero en cada fiesta a la que iban.