¿Quiere otro jalón de greñas? Inés asegura que no está obsesionada y advierte que su relación no ha terminado

Inés niega ser una ratera y estar obsesionada con Yeshua; asegura que su relación con él no ha terminado y dice ser víctima de agresiones. ¿Será?

A Inés no le importa lo que diga la familia de Yeshua, pues él la busca y siempre será de ella. Aunque todos dicen que está obsesionada con él, Inés asegura que su relación no ha terminado y les advierte a Virginia y a Renata: “se necesita más que un jalón de greñas” para alejarla de su hombre. ¿Pues no le bastó con que la corrieran de casa de Yeshua? Inés niega ser una ratera y acusa a Virginia y a Renata de haberla echado de casa de Yeshua. ¿Quién estará mintiendo? ¿Quién podría enfrentar acciones legales?

