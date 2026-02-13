¿Quiere otro jalón de greñas? Inés asegura que no está obsesionada y advierte que su relación no ha terminado

A Inés no le importa lo que diga la familia de Yeshua, pues él la busca y siempre será de ella. Aunque todos dicen que está obsesionada con él, Inés asegura que su relación no ha terminado y les advierte a Virginia y a Renata: “se necesita más que un jalón de greñas” para alejarla de su hombre. ¿Pues no le bastó con que la corrieran de casa de Yeshua? Inés niega ser una ratera y acusa a Virginia y a Renata de haberla echado de casa de Yeshua. ¿Quién estará mintiendo? ¿Quién podría enfrentar acciones legales?