Mary desenmascara a Mayra y deja al descubierto la verdad frente a Raúl

Mary, amiga de Mayra, aparece en el momento clave para exponer una verdad que nadie esperaba: Mayra no estaba cuidando a Juanito como decía. Esta revelación sacude a todos, especialmente a Raúl, quien finalmente comienza a darse cuenta de lo que realmente está pasando a su alrededor. El conflicto da un giro inesperado y las consecuencias no tardan en llegar.