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Mary desenmascara a Mayra y deja al descubierto la verdad frente a Raúl

Una revelación inesperada cambia todo y hace que Raúl abra los ojos.

Mary, amiga de Mayra, aparece en el momento clave para exponer una verdad que nadie esperaba: Mayra no estaba cuidando a Juanito como decía. Esta revelación sacude a todos, especialmente a Raúl, quien finalmente comienza a darse cuenta de lo que realmente está pasando a su alrededor. El conflicto da un giro inesperado y las consecuencias no tardan en llegar.

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