Salió rogona y ratera | Programa del 13 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

Renata presentó a Inés con su hermano Yeshua y terminaron andando, pero ahora se arrepiente pues ambos aseguran que Inés es un tóxica. Inés se defiende de los ataques y confiesa seguir enamorada de Yeshua porque él aún le da ‘alas'; aunque Yeshua lo niega, las pruebas son contundentes. Mientras la mamá de Yeshua descalifica e insulta en repetidas ocasiones a Inés, la mamá de Inés sale en su defensa y le advierte a la mamá de Yeshua que su hijo no es ningún caballero. ¡Hasta podrían tener conflictos legales! ¿Pararán la bronca?