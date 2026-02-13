¿Nunca volverán a estar juntos? Virginia demuestra el repudio que siente por su nuera, a quien no baja de ratera
Virginia revela que su nuera Inés le robó dinero e inventó un embarazo para regresar con su hijo Yeshua. ¿Por qué sentirá tanto desprecio hacia Inés?
¡Aparte de rogona, ratera! Virginia le pide a Inés que deje de hacerse la víctima y le regrese el dinero que le robó. Se niega a creer que Inés pudo ser algún día amiga de su hija Renata y asegura que Inés y su hijo Yeshua nunca volverán a estar juntos. Además, revela que Inés inventó un embarazo para retener a Yeshua, pero eso no le funcionó. Rocío le cuestiona a Virginia sus comportamientos hacia Inés, pues no corresponden a una señora; Virginia se justifica diciendo que actuó por coraje.