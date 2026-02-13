¡Le da ‘alas’ a su ex porque tiene necesidades! Yeshua justifica por qué le da esperanzas a su ex, aunque él ya tiene novia
Aunque Yeshua admite que al principio tuvo algo lindo con Inés, asegura que después se dio cuenta de la toxicidad de ella; ahora le da ‘alas’ porque tiene ‘necesidades’.
Yeshua se arrepiente de haber andado con una rogona obsesiva que, para colmo, salió ratera. Si Yeshua le dio oportunidad a Inés de andar con él, fue porque su hermana Renata se lo pidió. Ahora, le pide Inés que ‘ya le pare’, pues él ya tiene otra novia. Rocío le muestra pruebas a Yeshua de las veces que él le ha dado ‘alas’ a Inés, pero él niega darle esperanzas a la que califica de rogona. Sin embargo, Yeshua admite que si le ha dado ‘alas’ ha sido porque él tiene necesidades y detalla momentos en los que evidencia la toxicidad de Inés, quien no hace más que defenderse.