Yolanda admite que su hija es ‘migajera’, pero asegura que el responsable es su ex
Yolanda se sorprende del lío en el que está metida su hija, a quien califica como ‘migajera’, pero no deja de señalar que su ex Yeshua no es ningún caballero.
Yolanda entra a la clínica de mociones muy molesta, pues asegura que Virginia y Renata difaman a su hija. Si bien acepta que su hija Inés es una ‘migajera’, le pide a Virginia que eduque bien a su hijo, pues no se ha comportado como un caballero. Yolanda está muy sorprendida del comportamiento de su hija y confiesa que ha tratado de ayudarla, pero no ha sido suficiente pues, al parecer, estaría en una fuerte depresión. ¿Hasta dónde parará la bronca?