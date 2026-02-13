inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Yolanda admite que su hija es ‘migajera’, pero asegura que el responsable es su ex

Yolanda se sorprende del lío en el que está metida su hija, a quien califica como ‘migajera’, pero no deja de señalar que su ex Yeshua no es ningún caballero.

Videos,
Acércate a Rocío

Yolanda entra a la clínica de mociones muy molesta, pues asegura que Virginia y Renata difaman a su hija. Si bien acepta que su hija Inés es una ‘migajera’, le pide a Virginia que eduque bien a su hijo, pues no se ha comportado como un caballero. Yolanda está muy sorprendida del comportamiento de su hija y confiesa que ha tratado de ayudarla, pero no ha sido suficiente pues, al parecer, estaría en una fuerte depresión. ¿Hasta dónde parará la bronca?

Videos