Yolanda admite que su hija es ‘migajera’, pero asegura que el responsable es su ex

Yolanda entra a la clínica de mociones muy molesta, pues asegura que Virginia y Renata difaman a su hija. Si bien acepta que su hija Inés es una ‘migajera’, le pide a Virginia que eduque bien a su hijo, pues no se ha comportado como un caballero. Yolanda está muy sorprendida del comportamiento de su hija y confiesa que ha tratado de ayudarla, pero no ha sido suficiente pues, al parecer, estaría en una fuerte depresión. ¿Hasta dónde parará la bronca?