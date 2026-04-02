Al Extremo | Programa 02 de abril del 2026

Disfruta de un programa muy entretenido en el que tendrás la mejor recomendación para comer durante esta cuaresma pues se trata de un lugar ubicado en Coyoacán donde hay gran calidad, sabor y precio en los platillos. Por otro lado, conocerás todo sobre La Última Cena y datos muy interesantes e importantes sobre el día previo a que crucificaran a Jesús. Conocerás los hechos más relevantes que suceden en México y otras partes del mundo además de que te divertirás en secciones como “Completa el dicho” y más.