¡Atropellado por el transporte público! Esto sucedió en Eduardo Molina

Al tratar de cruzar Eduardo Molina, un joven ciclista fue atropellado por una unidad de Metrobús en la CDMX. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Cerca de la 1 p.m., un joven de 19 años de edad pedaleaba su bicicleta y, al tratar de cruzar Eduardo Molina, fue atropellado por una unidad de Metrobús. El brutal golpe lo proyectó varios metros, el operador llamó a los servicios de emergencia y confirmaron que había perdido la vida. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

