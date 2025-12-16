¡Atropellado por el transporte público! Esto sucedió en Eduardo Molina

Cerca de la 1 p.m., un joven de 19 años de edad pedaleaba su bicicleta y, al tratar de cruzar Eduardo Molina, fue atropellado por una unidad de Metrobús. El brutal golpe lo proyectó varios metros, el operador llamó a los servicios de emergencia y confirmaron que había perdido la vida. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.