Al Extremo | Programa 16 de diciembre del 2025

Revive el programa del 16 de diciembre 2025 de Al Extremo: Rahmar nos presumió las impresionantes tortas de Coapa, ‘El diablo’ reportó el caso del ciclista que fue atropellado por el Metrobús en Eduardo Molina, el palomazo que se aventó Sergio Mayer Mori, las mejores carcajadas con Jessy Portillo y más. ¡Al Extremo!