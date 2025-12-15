Al Extremo | Programa 15 de diciembre del 2025

Revive el programa del 15 de diciembre 2025 de Al Extremo: La revelación del bebé que esperan Uriel Estrada y Paloma, la comida corrida de Coapa que nos presumió Rahmar, ‘El Diablo’ presentó el siniestro que le quitó la vida a una mujer en Vallejo, lo que Jessy Portillo escuchó y no juzgó y más. ¡Al Extremo!